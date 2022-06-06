Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 242 случая заражения коронавирусной инфекцией, что на 6 случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Однако в общероссийском масштабе Петербург остается «лидером» по суточной заболеваемости COVID-19, опережая Москву на 53 случая, или на 28%.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 6 июня в оперштабе Петербурга, за последние сутки от ковида, как основной причины смерти, в городе скончались 11 пациентов (-1 к уровню предыдущих суток), а вылечились 98 человек (-100).

В стационарах с ковидом в Петербурге находится на лечении 1105 человек (+26). За истекшие сутки поступило 50 пациентов (-32), выписаны из больниц 12 выздоровевших (-41). В реанимации находятся 170 пациентов (+7), к аппаратам ИВЛ подключены 32 пациента (+3).

На амбулаторном лечении от COVID-19 находится 1627 человек, за сутки число таких больных не изменилось.

Всего за время пандемии в Петербурге с марта 2020 года было выявлено 1 531 140 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровели 1 494 402 человека, скончался 33 901 человек.

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