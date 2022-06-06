Москва, 6 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Рекордные дивиденды Газпрома связаны не с нерешительностью стран ЕС в отказе от российского газа, а с увеличением продаж и ростом цен на природный газ на мировых биржевых торговых площадках, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

ПАО «Газпром» Добыча газа

«Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендовал выплатить своим акционерам дивиденды за 2021 год в размере 52,53 рубля на акцию. Общая сумма выплат является рекордной в истории и составит 1,24 трлн рублей.

ПАО «Газпром» направляет на выплату дивидендов 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Финансовые результаты деятельности компании, в частности величина ее чистой прибыли, обусловлена ростом объема дополнительных поставок природного газа в страны Евросоюза и роста цен на природный газ.

Рост цен вызван непродуманной энергетической политикой стран ЕС, связанной с желанием отказаться от российского топлива в противовес «зеленой» энергетике и стремлением заменить российский газ на американский СПГ.

В настоящее время в странах Евросоюза против России уже приняты шесть пакетов санкций. На очереди седьмой пакет, который, по предварительным сведениям, будет посвящен газовой тематике.

Тем временем на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в июле торгуются по цене $ 8,31 за млн БТЕ. Рост цен на газ составил за год 185%. В декабре 2021 года мировые цены на природный газ достигали ценового максимума в $2190 за 1 тыс. куб. метров, после чего начали снижаться.

Вот это ценовое изменение и оказало влияние на рост чистой прибыли и соответственно дивидендных выплат по итогам работы ПАО «Газпром» в 2021 году. Страны ЕС никак не могут понять, что их благополучие и нажитые богатства основаны на дешевых энергоносителях из России — нефти и газе.

Но поскольку решения об эмбарго по нефти уже приняты и перспективы решений по газу движутся в том же направлении, мы можем здесь только процитировать слова Дмитрия Медведева «Добро пожаловать в новый мир, где газ будет стоить $2000 за 1 тыс. куб. метров».

Россия перебросит газовые потоки в Азию, а вот Европе еще много надо потрудиться, чтобы обеспечить себя газом. И цены уже будут совсем другие», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пока Евросоюз угрожал, но не решался ввести эмбарго на российские энергоносители, цены на нефть и газ росли, обеспечивая России рекордную прибыль, заявил экономист Лукаш Кованда.

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