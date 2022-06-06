Донецк, , 14:31 — REGNUM Вооруженные украинские формирования подвергли Калининский район Донецка обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 6 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Калининского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 13:40 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим отказался от проведения переговоров с Москвой.