Кишинёв, 6 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. На трассе Кишинёв — Хынчешть в Молдавии 6 июня произошло лобовое столкновение двух грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что авария произошла возле села Бардар Яловенского района около полудня. Два водителя погибли на месте. Ещё двух человек госпитализировали с травмами.

Дорога оказалась заблокирована для движения. На месте работают сотрудники инспектората для выяснения обстоятельств происшествия.