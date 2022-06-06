Джакарта, 6 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило о землетрясении магнитудой 5,0 в провинции Папуа, передает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 6 июня в 15:29 по западно-индонезийскому времени. Землетрясение не могло вызвать цунами.

Эпицентр землетрясения находился в 17 км от округа Сарми. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

«Остерегайтесь возможных повторных толчков», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.