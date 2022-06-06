Екатеринбург, , 14:30 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 432 648 граждан. В том числе 147 человек за прошедшие сутки, 5 июня, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

С начала пандемии в области выявили 445 214 случаев заражения коронавирусом, из которых 112 — 5 июня. Госпитализированы ещё 3 человека.

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции осталось на отметке в 10 748. За последние сутки не зарегистрировано летальных исходов по причине коронавирусной инфекции.