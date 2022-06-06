Самара, 6 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Территориальное медицинское объединение намерены создать в Сызрани. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

УФССП по ЯО Больница

Вопрос реорганизации учреждений здравоохранения Сызрани и близлежащих муниципалитетов рассмотрели на совещании под председательством министра здравоохранения региона Армена Беняна.

«Транспортная доступность — один из важных факторов при принятии решения о реорганизации. Сызрань, Октябрьск, Шигонский район, — все эти территории находятся на большом удалении от основных медицинских центров губернии, куда мы многие годы направляем пациентов при острых сосудистых катастрофах, множественных травмах при дорожно-транспортных происшествиях. И правило «золотого» часа и «платиновых» минут работает при условии оперативного эффективного оказания помощи», ­ — приводит пресс-служба слова Беняна.

Первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко рассказал о проекте создания территориального медицинского объединения.

Так, реализовывать проект планируется в два этапа. На первом этапе запланировано объединение сызранских медицинских учреждений — центральные районную и городскую больницы, городские больницы №3 и №2, станцию скорой медицинской помощи и городскую поликлинику. На втором этапе возможно присоединение к объединению Октябрьской городской и Шигонской районной больниц. В результате объединения планируется создать два диагностических центра (для детей и взрослых).

По словам Беняна, все льготы и меры соцподдержки для медиков будут сохранены в полном объеме.