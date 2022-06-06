Москва, , 14:26 — REGNUM Россия никогда не представляла угрозы для Финляндии и Швеции. Об этом 6 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я просто хочу напомнить слова президента Путина о том, что ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, равно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас», — сказал Песков.

Ранее начальник финской полиции безопасности Антти Пелттари заявил, что в Хельсинки удивлены, что Россия не пытается давить на Финляндию из-за её стремления вступить в НАТО.

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