Москва, 6 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Россия никогда не представляла угрозы для Финляндии и Швеции. Об этом 6 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я просто хочу напомнить слова президента Путина о том, что ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, равно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас», — сказал Песков.

Ранее начальник финской полиции безопасности Антти Пелттари заявил, что в Хельсинки удивлены, что Россия не пытается давить на Финляндию из-за её стремления вступить в НАТО.