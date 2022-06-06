Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM Свердловчанка выманила у туристов около 1,5 млн рублей под видом продажи путёвок. Женщина руководила офисом продаж туристической компании, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Деньги Anton Starikov

В период с 2013 года свердловчанка заключала с туристами договоры на оформление поездок. При этом туристы были уверены, что им окажут услугу в полном объёме, однако полученные средства свердловчанка присвоила. В результате обманутые туристы остались без денег и без поездок.

Таким образом женщина выманила средства у восьми человек. Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.