Москва, , 14:32 — REGNUM Представители России и Турции подробно проработают варианты вывоза украинского зерна в другие страны. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 6 июня на пресс-конференции в онлайн-формате по актуальным вопросам международной повестки дня.

Зерно M.government.ru

По его словам, российские специалисты уже сегодня отправляются в Турцию. Они будут обсуждать варианты, о которых говорил президент России Владимир Путин, а окончательную точку в этом вопросе поставят руководители двух стран.

У России и Турции, отметил он, есть расхождения по ряду вопросов, но вместе с тем президенты обеих стран уважают позиции друг друга. Одна сторона старается учесть озабоченности второй, и наоборот. Так, в недавнем телефонном разговоре президенты обсуждали обострившуюся проблему продовольственной безопасности.

«Да, у нас с Турцией есть заинтересованность эти проблемы решить, президент в своём недавнем интервью подробно изложил, как можно разблокировать поставки продовольствия и из черноморских портов, которые заминированы украинцами, и из портов Азовского моря, которые уже контролируются Российской Федерацией, которые разминированы и из которых есть тоже надёжные маршруты через Керченский пролив к проливам Босфор и Дарданеллы», — сказал Лавров.

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