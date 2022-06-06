Москва, , 14:24 — REGNUM Признать «Ельцин-центр» в Екатеринбурге может только Министерство юстиции России. Об этом 6 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ельцин-Центр Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что некоторые моменты в работе центра вызвали широкий резонанс в обществе, однако признание организации иноагентом может быть осуществлено только по критериям, закреплённым в законе.

«Некоторые, скажем так, из эпизодов, связанных с работой этого центра, действительно, вызывали широкие споры, широкие дискуссии у общественности. А дальше нужно строго руководствоваться законом, как каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что не знаком в деталях с инициативой режиссёра Никиты Михалкова, предложившего признать екатеринбургский «Ельцин-центр» иностранным агентом, но напомнил о наличии в законе «определённых критерий иноагента».

«И собственно наш Минюст как раз руководствуется этими критериями, которые чётко закреплены в законе», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в рамках марафона ученики лицея №12 Екатеринбурга исполнили скандальный танец. При этом за школьников заступилась директор Любовь Кулева, заявив, что танец не имел вульгарного подтекста. При этом позицию директора раскритиковал глава свердловского министерства образования Юрий Биктуганов. Чиновник выступил с предложением уволить директора.

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После разгоревшегося ЛГБТ-скандала участники общественного движения «Зов Народа» направили обращение председателю СК России Александру Бастрыкину, попросив его проверить уральский лицей.

Телеведущий Владимир Соловьёв сравнил Екатеринбург с библейским Содомом, а в танце увидел намёк на ЛГБТ-пропаганду. Он назвал танец учеников «ельцинцентровским» и указал на возможное участие «Ельцин-центра» в его постановке. При этом телеведущий отметил, что лицей якобы получает финансирование от «Ельцин-центра».

Кинорежиссёр Никита Михалков в своей авторской передаче «Бесогон ТВ» потребовал признать «Ельцин-центр» иноагентом. По его мнению, это учреждение наносит не меньше вреда, чем радиостанция «Эхо Москвы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и её главный редактор Алексей Венедиктов (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).