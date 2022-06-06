Чебоксары, 6 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Чувашии 2022 году значительно увеличены средства на отлов для безнадзорных животных, при этом более 70% таких бродячих зверей в последующем возвратили в места отлова. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено 6 июня на планёрке в республиканском правительстве.

http://www.cap.ru/ Данные госветслужбы Чувашии

По словам главы госветслужбы республики Константина Викторова, в 2022 году планируется отловить 1460 бездомных животных, в I квартале отловлено 466 бродячих зверей. Их них 415 животных были направлены на карантин, 396 стерилизовали, 441-го пролечили, 330 возвратили в места отлова. Таким образом, более 70,8% отловленных бездомных животных возвратили в места отлова.

«Мероприятия включают в себя отлов животных без владельцев, в том числе транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных, содержание в приютах для животных и размещение в приютах и содержание в них животных, которые не могут быть возвращены в прежние места их обитания до момента передачи их новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных», — пояснил Константин Викторов.

В январе–марте на отлов бродячих собак и кошек потрачено более 2,1 млн рублей из предусмотренных на год почти 10,6 млн рублей (освоено 20%).

По данным ведомства, в 2021 года на отлов бездомных животных было направлено более 8,9 млн рублей, в 2020 году потрачено 6,9 млн рублей, в 2019 году — 1,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года планируется завершить разработку проектно-сметной документации для строительства приюта для безнадзорных животных в Шумерле, на что выделено почти 6,9 млн рублей. В 2023 году может начаться строительство данного объекта.