Донецк, 6 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Донецка. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

Очередная атака зафиксирована в 13:30 с позиций в Авдеевке. По Киевскому району Донецка выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волновахе в результате обстрела погибли два мирных жителя.