Колумбия, США, , 14:21 — REGNUM Десятки тел животных были обнаружены в доме управляющей организации по защите животных в американском штате Южная Каролина, сообщает New York Post.

Кэролайн Доун Пеннингтон, генеральный директор и директор GROWL, была арестована 3 июня и обвинена по 30 пунктам обвинения в жестоком обращении с животными после того, как полицейские обнаружили тела 28 собак и двух кошек, разлагающиеся в клетках внутри ее дома.

Следователи округа Ричленд обнаружили погибших животных во время санитарной проверки в ее доме 22 мая после того, как сосед сообщил о «запахе смерти», доносившемся из ее дома.

Шериф округа Ричленд Леон Лотт сказал, что это открытие было одним из худших случаев жестокого обращения с животными, которые он когда-либо видел.

«Это ужасно и душераздирающе», — отметил Лотт в своем заявлении. — Это тот, кому сообщество доверило заботиться об этих животных и найти им дом. Она предала это доверие, и она предала доверие этих невинных животных, которые полагались на нее».

Животные, вероятно, умерли от голода и обезвоживания и, как полагают, были мертвы в течение значительного периода времени из-за сильного разложения, заявили в департаменте шерифа округа Ричленд.