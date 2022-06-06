Колумбия, США, 6 июня 2022, 14:21 — REGNUM Десятки тел животных были обнаружены в доме управляющей организации по защите животных в американском штате Южная Каролина, сообщает New York Post.
Кэролайн Доун Пеннингтон, генеральный директор и директор GROWL, была арестована 3 июня и обвинена по 30 пунктам обвинения в жестоком обращении с животными после того, как полицейские обнаружили тела 28 собак и двух кошек, разлагающиеся в клетках внутри ее дома.
Следователи округа Ричленд обнаружили погибших животных во время санитарной проверки в ее доме 22 мая после того, как сосед сообщил о «запахе смерти», доносившемся из ее дома.
Шериф округа Ричленд Леон Лотт сказал, что это открытие было одним из худших случаев жестокого обращения с животными, которые он когда-либо видел.
Животные, вероятно, умерли от голода и обезвоживания и, как полагают, были мертвы в течение значительного периода времени из-за сильного разложения, заявили в департаменте шерифа округа Ричленд.