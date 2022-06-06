Москва, , 14:21 — REGNUM Западные СМИ не доносят информацию о том, какие риски создают для России поставки на Украину дальнобойных вооружений. Об этом 6 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Я понимаю, вам нужно рублеными фразами вдалбливать в голову аудитории свою правду, так сказать: вот если бы вы не напали, то мы бы не поставили РСЗО», — заявил Лавров.

«Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений. Могу только добавить, что чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружение, тем дальше мы будет отодвигать от своей территории линий, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации», — указал он.