Мадрид, , 14:21 — REGNUM Жаркая погода от +36 до +40 будет преобладать в больших частях Испании с 6 июня. Об этом пишет агентство EFE.

Испания

Температура воздуха начнёт интенсивный рост 9 июня, когда столбики термометров даже превысят отметку в +40 в некоторых районах на юге страны.

Дневные значения температуры воздуха в Испании будут от 5 до 10 градусов выше нормы для этого времени года, заявил представитель Метеорологического агентства Aemet Рубен Дель Кампо. Он также анонсировал наступление тропических ночей с температурой воздуха не ниже +20.