Ставрополь, , 14:19 — REGNUM В Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина, пострадали еще два пассажира. Все они воспользовались услугами сервиса «Бла-бла-кар», чтобы добраться до Ставрополя, сообщили 6 июня в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Авария Пресс-служба УГИБДД Ставропольского края

Автоавария произошла в Кочубеевском округе. По предварительным данным, водитель автомашины — 27-летний житель соседнего региона — подобрал попутчиков в Минеральных Водах. Около 09:00 на 252-м километре автодороги «Кавказ» неподалеку от Невинномысска он не справился с управлением, и автомобиль на большой скорости опрокинулся в кювет.

Машина несколько раз перевернулась. Сам водитель при этом не пострадал, а вот его непристегнутые пассажиры получили травмы. Для 54-летней жительницы Минеральных Вод ранения оказались смертельными.