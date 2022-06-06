Москва, , 14:18 — REGNUM Киевский режим отказался от проведения переговоров с Москвой. Об этом 6 июня заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

Как указал глава МИД РФ, Киев все время требует от России вернуть ситуацию на положение дел «на земле» по состоянию на 24 февраля, а также каждый день высказывает разнообразные и иногда противоречащие друг другу фантазии.

«Но переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась. У нас есть все основания полагать, что она выполняет тем самым волю англосаксонского лидерства», — сказал он.

При этом Лавров уточнил, что Москва готова была четно вести работу «на основе тех предложений, которые сделали украинские коллеги и до сих пор написанный на основе тех предложений проект договора находится на украинской стороне без движения, почти уже полтора месяца».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российско-сербские отношения никому не удастся разрушить.