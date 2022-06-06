Красноярский край, 6 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Краснотуранском районе Красноярского края вынесен приговор 18-летнему студенту Южного аграрного техникума, которого обвиняли в приготовлении к убийству однокурсников. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

(сс) Jesús Rodríguez Подросток

По данным следствия, в 2020 году обвиняемый поссорился с одногруппниками, после чего трое последних, по словам студента, начали его оскорблять и унижать. В связи с этим молодой человек задумал их убийство.

В конце мая 2021 года он купил в одном из магазинов Абакана патроны к своему аэрозольному устройству и изготовил пусковое устройство. Нападение обвиняемый запланировал на 1 сентября того же года. Однако исполнить задуманное ему помешали сотрудники ФСБ и МВД.

«По месту жительства молодого человека оперативными сотрудниками УФСБ обнаружены и изъяты патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство, несколько ножей, которые злоумышленник планировал использовать в качестве орудия совершения убийства», — отметили в ведомстве.

В ходе экспертизы у задержанного было выявлено психическое расстройство, из-за чего он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Решением суда молодой человек направлен на принудительное лечение.