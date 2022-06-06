Тбилиси, , 14:17 — REGNUM Служба аудита Грузии оштрафовала оппозиционную партию «Консервативное движение» на 220 тыс. лари (около $74 тыс.). Об этом 6 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным пресс-службы, причиной такого решения стало то, что сотрудники службы установили необоснованные доходы организации. Предположительно имело место «незаконное пожертвование».

Сообщается, что сотрудники Службы аудита постараются выявить всех, кто пожертвовал деньги партии.

Напомним, партия «Консервативное движение» была основана в декабре 2021 года на основе медиа-платформы «Аль-инфо», которая выступает против продвижения ЛГБТ-ценностей. Целью партии является создание в Грузии «христианской демократии». Она также выступает за диалог с Россией. За такую позицию эту политсилу начали называть «пророссийской».