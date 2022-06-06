Москва, 6 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Промышленная ипотека — достаточно новое явление для России. Под этим термином подразумевается кредит для бизнеса на приобретение производственных площадей и иной промышленной недвижимости, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Ипотека

«В России пока обсуждается вопрос о предоставлении такого рода кредитов предприятиям, являющимся резидентами индустриальных парков, чтобы они имели возможность выкупить производственные площади в этих парках, находящиеся у них в долгосрочной аренде.

При этом приобретённая недвижимость будет находиться в собственности у кредитора до полного погашения кредита, как и в случае уже привычного всем ипотечного кредита.

В России такая инициатива уже появилась в некоторых регионах, но сегодня её хотят распространить на всю страну. До сих пор российские банки выдавали ипотечные кредиты бизнесу на приобретение офисных или складских помещений, либо иной нежилой недвижимости под намного более высокий процент, чем ипотека для физлиц.

Однако кредиты на приобретение заводских и фабричных помещений в России выдаются нечасто, хотя в некоторых регионах такой опыт уже есть.

Предложение правительства РФ о выдаче промышленной ипотеки бизнесу под льготную ставку 5% годовых будет, несомненно, приветствоваться заёмщиками и банками.

Они получат возможность увеличить клиентскую базу среди юридических лиц и предлагать им комплексные услуги — например, открытие расчётных счетов, зарплатные проекты и многие другие услуги.

Однако два самых больших «подводных камня» промышленной ипотеки заключаются, во-первых, в том, что на таких льготных условиях банки одобрят кредиты далеко не всем заёмщикам, а только тем, у кого безупречная или близкая к безупречной кредитная история.

Во-вторых, низкий процент по промышленной ипотеке может даже заёмщиков с ранее безупречной кредитной историей сделать высоко закредитованными, а большое число закредитованных заёмщиков может способствовать формированию «кредитного пузыря».

Чтобы не допустить подобных издержек, очень важны разумные требования банков к заёмщикам, например, оптимальный и для заёмщика, и для банка первоначальный взнос.

Ипотека не должна быть неподъёмной с точки зрения издержек производства, но, с другой стороны, слишком мягкие условия заимствования могут в будущем увеличить долю просроченных кредитов юридических лиц», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручение проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» по ставке до 5% годовых.

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