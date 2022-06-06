Бухарест, , 14:16 — REGNUM В городе Тимишоара на западе Румынии злоумышленники ограбили известного британского режиссера Чарли Оттли. Об этом 6 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Полиция

По предварительным данным, инцидент произошел 5 июня в городском ботаническом парке. На Оттли и его помощника напали люди в масках, отняли дорогостоящую аппаратуру, включая видеокамеру и дрон, а также деньги и документы. Режиссер обратился за помощью в местные правоохранительные органы.

Ведется следствие.

Ч. Оттли известен как документалист. Его фильмы о Румынии «Дикие Карпаты» и «Румынский вкус» неоднократно ставились призерами ряда международных фестивалей.