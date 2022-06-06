Пермь, , 14:15 — REGNUM В Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин инициировал повышение стипендий студентам. Законопроект направлен на рассмотрение в Заксобрание, сообщает телеграм-канал регионального парламента

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В проекте речь идет о повышении стипендий на 4,2% с 1 июля. Кроме того, проиндексируют меры социальной поддержки. В регионе предлагают также с 1 июля увеличить на 6% фонд оплаты труда бюджетников, на которых не распространяется действие «майских» указов, и проиндексировать оклады госслужащих.

«Часть поправок связана с изменением объёмов расходов на объекты общественной инфраструктуры. Проект закона предполагает увеличение всех основных показателей. Так, в 2022 году предлагается увеличить доходы на 4,4 млрд рублей, а расходы — на 8,2 млрд рублей», — отметили в пресс-службе Заксобрания.

Проект закона планируют рассмотреть сразу в двух чтениях в июне.