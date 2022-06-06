Джакарта, , 14:15 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 342 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 6 июня в Индонезии выявлено 6 057 142 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 270 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 897 022 человека.

В период с 5 по 6 июня 2022 года от COVID-19 в Индонезии умерли семь человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 622 человек.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 3498 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия хочет, чтобы все мировые лаборатории согласились раскрыть свои данные о патогенах в случае следующей пандемии.

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