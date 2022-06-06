Москва, , 14:13 — REGNUM Лидеры неонацистов, которые прятались в подвалах завода «Азовсталь» в Мариуполе, но были взяты в плен российской армией, поняли, что их не будут обменивать. Об этом 6 июня заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, первое время военные преступники были уверены в своей безнаказанности и полагали, что их отпустят. Однако сейчас от подобных настроений не осталось и следа. Поняв, что их ждет суд и, возможно, смертная казнь лидеры украинских неонацистов в плену начали активно давать показания о зверствах, которые совершили их сослуживцы и боевые товарищи из «Азовстали», также находящиеся в плену.

«По ним идет очень детальная работа. Можно говорить, что если какие-то первые периоды у них откуда-то возникла уверенность или надежда, что с ними ничего не будет и они будут обменяны, то сейчас такая прыть в этом направлении угасла и мы фиксируем массу показаний в рамках следственных действий друг на друга и командования, приказов, которые отдавались», — сказал Пушилин.

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