Донецк, 6 июня, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел города Волноваха Донецкой Народной Республики. Об этом 6 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В результате атаки боевиков погибли два человека, ещё один получил ранение.

В штабе обратились с призывом к жителям республики не выходить из дома без лишней необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Донецк.