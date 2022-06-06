Два жителя Волновахи погибли при обстреле украинских боевиков
Донецк, 6 июня, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел города Волноваха Донецкой Народной Республики. Об этом 6 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Дарья Драй ИА REGNUM
Дом после артобстрела
В результате атаки боевиков погибли два человека, ещё один получил ранение.
В штабе обратились с призывом к жителям республики не выходить из дома без лишней необходимости.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Донецк.