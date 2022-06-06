Архангельск, , 14:12 — REGNUM В ходе специальной военной операции на Украине погиб старший лейтенант воздушно-десантных войск России, архангелогородец Виктор Булатов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Архангелогородец Виктор Булатов погиб на Украине https://t.me/Tsybulskiy_A

«Виктор Булатов со школьной скамьи стремился связать свою жизнь с армией и военным делом. В 2014 году он был призван в соединение воздушно-десантных войск Российской Федерации города Рязани и направлен в разведывательно-десантную роту в Тулу. В мае 2020 года успешно окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова», — сообщил глава региона.

Виктор Булатов погиб при исполнении воинского долга, проявив истинное мужество и героизм. Он посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине погиб командир танка из Архангельской области.