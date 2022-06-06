Урюпинск, Волгоградская область, , 14:14 — REGNUM Виновной в жестоком обращении с животным признал суд 72-летнюю жительницу Урюпинска Волгоградской области — женщина жестоко расправилась с соседской собакой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в объединённой пресс-службе судов региона.

Хаски (сс) Joe007

В январе 2022 года во двор к пенсионерке забежала хаски и напала на козу. Женщина бросилась на помощь своему животному — ударила собаку лопатой по голове, затем накинула ей на шею металлическую проволоку как удавку и ещё несколько раз ударила хаски. Собака погибла.

На суд женщина частично признала свою вину, заявив, что если бы соседка «считала собаку своим имуществом, то следила бы за ней надлежащим образом». Урюпинский городской суд приговорил пенсионерку к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.