Новосибирск, , 14:10 — REGNUM В Новосибирской области прокуратура после проступившего обращения провела в администрации Доволенского сельсовета проверку исполнения жилищного законодательства. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Квартира

«Установлено, что с марта 2021 года по февраль 2022 года глава администрации сельского совета незаконно предоставил руководителю местного предприятия служебное жилое помещение в жилом доме, — уточнили в прокуратуре. — Чиновник предоставил служебную квартиру на условиях социального найма, а затем дал возможность её приватизировать».

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления».