Горно-Алтайск, 6 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 36 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии коронавирус в регионе победили 33 554 человека.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 34 442. За сутки выявлено четыре новых носителя. Жертвами COVID-19 стали 618 пациентов.