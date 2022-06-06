Москва, 6 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Смена названия завода Renault на Московский автомобильный завод «Москвич» повлечет за собой большую работу как по формированию рекламного образа бренда и новых легковых автомобилей, так и серьезную репутационную работу с обновленным образом компании, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор по исследованиям и разработкам КРОС Ксения Касьянова.

ИА REGNUM Москвич

«С одной стороны, при первом объявлении о возрождении марки, появилось существенное число мемов и негативных комментариев в интернете.

При этом первая ироническая реакция пользователей сети навряд ли полностью отражает отношение широкой аудитории к новому бренду, являясь скорее реакцией на стресс и отражая отношение к советскому автомобилю.

Запуск марки практически «с нуля» на базе производственных линий Renault, несомненно, на практике при правильной коммуникационной политике почти полностью способен нивелировать негативный образ советского «Москвича».

Важным аспектом также является и активная включенность мэрии города в процесс развития бренда.

Судя по всему, при озвученных планах на выпуск автомобилей для такси и каршеринга, обновленный «Москвич» может стать частью брендинга города в целом и включиться в экосистему брендов, отражающих образ Москвы.

Впрочем, доверие к заводу и его продукции и, как следствие, образ бренда будут напрямую зависеть от качества выпускаемых автомобилей. Поэтому стоит подождать новостей о деталях производства, партнерах и новом модельном ряде», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, переданный правительству Москвы завод французского автоконцерна Renault официально переименован в «Москвич», следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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