Камызяк, Астраханская область, 6 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Астраханской области по подозрению в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере задержаны глава администрации Камызякского района Роман Попов и его первый заместитель Юлия Шмелева. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, в мае муниципальные учреждения образования Камызякского района заключили не менее 35 договоров с несколькими фирмами и ИП на выполнение строительных работ и поставку горячего питания. Общая сумма контрактов составила не менее 20 миллионов рублей.

Глава районной администрации и его первый заместитель потребовали от предпринимателей взятку за своевременную оплату по договорам. 3 июня при передаче взятки в размере 680 тысяч рублей они были задержаны оперативными сотрудниками регионального УФСБ и УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Следователи не исключают выявления новых фактов преступной деятельности чиновников.