Москва, , 15:32 — REGNUM Российский режиссёр Всеволод Шиловский не верит в успех Константина Хабенского на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова. Об этом 5 июня сообщило издание «Газета.ru».

Константин Хабенский Elena Ringo

«Хабенский — хороший артист, но быть хорошим худруком у него вряд ли получится. Руководитель театра обязан думать обо всем коллективе, ставить интересы коллектива выше своих, создавать спектакли, а Хабенский, судя по его действиям, прежде всего дает роли себе и своим друзьям», — сказал режиссёр. В то же время Шиловский отметил, что положительно относится к работе Хабенского в качестве артиста театра и кино.

Напомним, Константин Хабенский стал худруком МХТ имени Чехова в октябре 2021 года. Предыдущим руководителем был Сергей Женовач.

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