Элиста, 6 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Калмыкии перед судом предстанет старший инспектор отдела безопасности колонии-поселения № 3, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 6 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Следователи полагают, что 21 сентября 2021 года фигурант уголовного дела, зная, что в отношении заместителя дежурного помощника начальника колонии будет проводиться процессуальная проверка после нанесения побоев осуждённому, попытался скрыть инцидент. Он принудил младшего инспектора группы надзора отдела безопасности колонии дать заведомо ложные объяснения в рамках процессуальной проверки в пользу своего подчинённого сотрудника. Якобы физическую силу в отношении осуждённого никто не применял. В результате было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела безопасности колонии-поселения № 3 с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.