Сеул, 6 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Заместители министров иностранных дел Южной Кореи, США, Японии проведут встречу в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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Согласна опубликованным данным, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман совершит трехдневную поездку в Сеул.

Известно, что 7 июня представительница США встретится с южнокорейским коллегой Чо Хён Доном, а 8 июня примет участие в трехсторонней встрече, к которой также присоединится замглавы МИД Японии Такео Мори.

Ожидается, что представители трех стран обсудят расширение сотрудничества с целью сдерживания ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР, а также другие региональные и глобальные проблемы.