Москва, 6 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Наемников из Великобритании, которых удалось взять в плен в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР), ждёт трибунал. Об этом 6 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Wiros Смертная казнь

По его словам, суд над иностранными наемниками, которые совершили военные преступления на территории республики, должен состояться в ближайшее время. Причем мерой наказания для них может стать смертная казнь.

«Состоится первое заседание верховного суда ДНР по отношению к британским наемникам. Доказательная база собрана. Преступления, которые они совершили чудовищны. И я не исключал бы высшую меру наказания, но решение будет принимать суд», — сказал Пушилин.