Молдавия, 6 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Молдавская электроснабжающая компания Premier Energy подала заявку на повышение тарифа на электроэнергию более чем на 20%. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По данным ведомства, предлагается поднять стоимость электроэнергии с 2,17 до 2,71 лея (с 7 до 9 рублей по курсу) за кВт⋅ч. Предыдущее повышение тарифов за свет было в марте. Тогда они выросли более чем на 40%.

Стоит отметить, что электричество для Молдавии в значительной мере приобретается за рубежом. Если ранее поставки осуществлялись с Приднестровья, то в мае в рамках «диверсификации» 30% электроэнергии стали импортировать с Украины, хотя, там она примерно на 45% дороже. Это стало причиной роста затрат Premier Energy.