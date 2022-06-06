Челябинск, 6 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Челябинской области проводятся проверки по фактам гибели двоих подростков в водоёмах. Об этом сообщает областное управление СКР.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

В мае–июне утонули двое несовершеннолетних. Им было соответственно 15 и 10 лет.

В СКР отмечают, что юные челябинцы погибли, купаясь в местах, не оборудованных для купания. Взрослым рекомендуют проводить с детьми беседы о правилах поведения в водоёмах.