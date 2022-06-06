Донецк, 6 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования произвели артиллерийские обстрелы Киевского района Донецка и Ясиноватой. Об этом 6 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:28 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Кроме этого, указывается, что в 13:30 украинские нацисты обстреляли Киевский район, по которому также было выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимистичную оценку хода спецоперации России на Украине.