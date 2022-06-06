6 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили объявление о найме на работу, развешанные на закрытых ресторанах McDonald’s в Москве.

Елизавета Коробова, , 14:37 — REGNUM Объявления о приёме на работу сотрудников, пока ещё закрытых ресторанов McDonald’s в Москве, вызвали бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Аннибале Карраччи. Обед

«Россия не выдержит санкционного давления, говорили они. Через месяц: «Сейчас-сейчас, погодите чутка! Сейчас она точно не выдержит!» Через два месяца: «Ещё немного поднажмём, и тогда уж точно-преточно!» Через три: «Да что же такое-то!» — пишет Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что крупный иностранный бизнес, принимая решение о возврате на российский рынок, доказывает, что санкционное давление на Россию со стороны стран Запада себя не оправдало.

«Россия так ничего и не потеряла от того, что Запад вводил свои ограничения. Даже наоборот, только выиграла. А вот сам Запад понёс серьёзные издержки», — указывает Алиса К.

Некоторые комментаторы отмечают, что уйдя с российского рынка, множество иностранных компаний вдруг обнаружило, что теряет огромное количество прибыли, предоставляя при этом своим более дальновидным конкурентам, оставшимся в России, значительный кусок освободившегося рынка.

Пояс Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Многие заграничные компании возвращаются на российский рынок, потому что им невыгодно терять крупнейший товарооборот. Отсюда возвращение является вполне логичным шагом», — поделился своим мнением Фёдор О.

«Все иностранные компании постепенно ползут обратно. Не могут без нашего рынка», — написал Осип Ш.

«Ни одна компания в здравом уме не захочет терять российский рынок. 1/8 часть суши, на минуточку», — отметил Казимир К.

Часть людей пишет, что McDonald’s так долго и мучительно уходил из России, что ни у кого не осталось сомнений в том, что компания не мытьём так катанием останется на российском рынке, придумав для себя какое-нибудь не очень убедительное оправдание.

«Конечно же, всё будет работать, кто вообще в этом сомневался? Тем более теперь он полностью наш! Только будут незначительные изменения, да и ребрендинг, но поток покупателей всё равно не остановится», — считает Олеся Б.

Ряд пользователей указывает на то, что пока McDonald’s дёргался, его конкуренты не сидели без дела, поэтому компания многое потеряла, когда предалась панике.

«Самое смешное, что теперь они будут работать под новыми документами. А какой тогда смысл был устраивать такой цирк? Разве своими действиями они поддержали Украину? Может быть, нанесли ущерб российской экономике? Вроде как всё наоборот получилось», — подметил Дмитрий Ю.

Нашлись и те, кто отмечают, что российская экономика показала и доказала всем паникёрам, что на Россию действительно можно положиться.

«Тут, судя по всему, дело вообще не в политике было. Просто иностранные компании в какой-то момент решили сбежать с российского рынка, опасаясь обесценивания рубля и критического падения покупательской способности России. Но когда иностранных бизнес увидел, что российская экономика не только не собирается умирать, а, наоборот, лишь крепнет, тогда-то они и схватились за голову», — предполагает Николай П.

Напомним, 6 июня на дверях московских ресторанов McDonald’s, которые приостановили свою деятельность после начала военной спецоперации России на Украине, появились объявления о начале приёма на работу сотрудников.