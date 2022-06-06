Джакарта, 6 июня, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз предлагает экспертные знания для поддержки планирования развития новой столицы Индонезии, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

По словам премьер-министра, план развития новой столицы — это проект развития с привлекательными перспективами.

«Ваш план является невероятно привлекательной перспективой. Я рад предложить технический опыт Австралии, чтобы помочь спланировать чистый, зеленый и высокотехнологичный город», — заявил Энтони Альбаниз после двусторонней встречи с президентом Джоко Видодо.

В Австралии считают, что Индонезия находится на правильном пути, чтобы стать одной из пяти стран с крупнейшей экономикой в ​​мире.

«Мы планируем работать с Индонезией, чтобы реализовать потенциал соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве», — отметил премьер-министр страны.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что примет участие в саммите G20 на Бали.

Читайте также: Австралии необходимо оживить свои отношения с Индонезией — Альбаниз