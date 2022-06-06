В Чувашии приют для бездомных собак в Шумерле начнут строить в 2023 году
Чебоксары, 6 июня, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Чувашии в ноябре 2022 года планируется получить проектно-сметную документацию для строительства приюта для безнадзорных животных, а в 2023 году может начаться строительство. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят 6 июня на планёрке в правительстве.
В ходе обсуждения ситуации с отловом и содержанием бродячих собак и кошек глава Чувашии Олег Николаев поинтересовался, на какой стадии работа по созданию приюта в Шумерле. По словам главы госветслужбы республики Константина Викторова, на проектные работы для строительства станции передержки безнадзорных животных выделено 6,893 млн рублей.
Руководитель региона поручил «двигаться планомерно, а самое главное — не допускать срывов, чтобы мы создали нормальную инфраструктуру».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти предлагали построить четыре межтерриториальных приюта для бездомных животных на 760 мест: в Новочебоксарске, Канашском, Шумерлинском и Алатырском районах.