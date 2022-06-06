Чебоксары, 6 июня, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Чувашии в ноябре 2022 года планируется получить проектно-сметную документацию для строительства приюта для безнадзорных животных, а в 2023 году может начаться строительство. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят 6 июня на планёрке в правительстве.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Кошка

В ходе обсуждения ситуации с отловом и содержанием бродячих собак и кошек глава Чувашии Олег Николаев поинтересовался, на какой стадии работа по созданию приюта в Шумерле. По словам главы госветслужбы республики Константина Викторова, на проектные работы для строительства станции передержки безнадзорных животных выделено 6,893 млн рублей.

«Заключен контракт на выполнение инженерных изысканий на осуществление подготовки проектно-изыскательных работ в целях строительства приюта в городе Шумерля на 150 голов Срок завершения проектно-изыскательных работ — 30 ноября 2022 года», — сообщил

«То есть мы уже будем иметь проектно-сметную документацию и на следующий год можем планировать его создание, правильно я понимаю?» — уточнил глава Чувашии Олег Николаев.

«Да», — подтвердил докладчик.

Руководитель региона поручил «двигаться планомерно, а самое главное — не допускать срывов, чтобы мы создали нормальную инфраструктуру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти предлагали построить четыре межтерриториальных приюта для бездомных животных на 760 мест: в Новочебоксарске, Канашском, Шумерлинском и Алатырском районах.