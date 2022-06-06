Воронеж, , 13:57 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки госпитализированы 11 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

6 июня выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 385 тыс. 900 случаев заражения.

За весь период наблюдения 375 тыс. 964 человека выписаны, в том числе 135 — за последние сутки.

За весь период скончались 8306 человек. Подтверждено два новых летальных случая.