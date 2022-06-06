Лондон, 6 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В понедельник, 6 июня, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может быть вынесен вотум недоверия после серии скандалов из-за вечеринок с нарушением антиковидных ограничений.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Джонсон сказал, что продолжит борьбу, но если сопартийцы выразят ему недоверие, то он останется без места, и ему придется искать замену. Reuters предлагает несколько возможных кандидатур от консерваторов.

Министр иностранных дел Лиз Трасс. Любимица консерваторов, регулярно занимает первые места в опросах среди членов партии, проводимых сайтом Conservative Home. В первые два года премьерства Джонсона Трасс была министром международной торговли и выступала за Brexit, а в прошлом году ее назначили ведущим переговорщиком Великобритании с Европейским союзом.

Бывший министр иностранных дел Джереми Хант. Занял второе место после Джонсона в состязании за место лидера в 2019 году. Он мог бы предложить более серьезный и менее спорный стиль руководства. В последние два года Хант занимал пост председателя комитета по здравоохранению и не запятнал себя работой в нынешнем правительстве.

Министр финансов Риши Сунак. До прошлого года был фаворитом на пост преемника Джонсона. Сунака хвалили за меры по спасению экономики во время пандемии, включая программу сохранения рабочих мест. 6 июня Сунак заявил, что поддерживает Джонсона.

Министр образования Надхим Захави. Будучи заместителем министра здравоохранения по вакцинам, сыграл роль в том, что Великобритания одной из первых в мире развернула широкую вакцинацию от COVID-19. Среди других претендентов от консерваторов его выделяет личная биография — он происходит из семьи беженца из Ирака.

Бывший министр обороны Пенни Мордонт — первая женщина на этом посту — не получила места в кабинете Джонсона, так как в свое время поддержала его соперника Ханта. Мордонт была активным сторонником выхода Британии из ЕС. Сейчас она занимает должность младшего министра торговли и называет «позорными» скандальные вечеринки.