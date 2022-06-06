Нью-Йорк, США, 6 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Соединённые Штаты направили письма 14 странам с предупреждением об украинском зерне, сообщает американская газета The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Из жизни крыс. Зерно. Пшеница. США

По данным издания, рассылка состоялась в мае по дипломатическим каналам, среди получателей оказались в основном страны Африки.

Возможных покупателей зерна предупредили, что Россия якобы может реализовать украинский урожай. В Вашингтоне рассказали о трёх судах, которые вышли из портов близ Украины с грузом.