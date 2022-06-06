Псков, , 14:06 — REGNUM Президент Ассоциации электронной электоральной политики, известный в Петербурге и на Северо-Западе политический технолог Александр Серавин с 6 июня назначен заместителем губернатора Псковской области по внутренней политике. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Александр Серавин (Скриншот видео youtube.com/watch? v=k_lSrEr5OTY)

«Александра Игоревича знаю много лет. Он настоящий профессионал своего дела с большим практическим опытом, который хорошо знаком с общественно-политической ситуацией и у нас в регионе, и на Северо-Западе России в целом», — отметил губернатор.

Ведерников высказал уверенность в том, что новый вице-губернатор успешно справится со всеми поставленными задачами.

Добавим, что Александр Серавин также является руководителем Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) и директором исследовательских программ агентства «PiteR». СМИ приписывали ему особу роль в процессе избрания Александра Беглова губернатором Санкт-Петербурга в 2019 году.