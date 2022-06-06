Багдад, 6 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Египта и Иордании Самех Шукри и Айман Сафади прибыли в Ирак. Об этом 6 июня сообщает Shafaq.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

По данным журналистов, в ходе визита состоялась встреча иностранных дипломатов с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хуссейном.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались региональные вопросы и глобальная политическая обстановка. В частности, министры обсудили ход переговоров между Ираном и Саудовской Аравией, в которых Ирак и Иордания выступают посредниками.

Также главы МИД арабских стран обсудили глобальную продовольственную ситуацию и способы сотрудничества для преодоления угрозы голода на Ближнем Востоке.