Тамбов, 6 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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6 июня были госпитализированы четыре пациента с коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 68 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 113 тыс. 812 пациентов, в том числе 18 — за последние сутки.

За весь период скончались 2418 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.