Бердск, Новосибирская область, , 13:55 — REGNUM В Новосибирской области организована проверка по факту столкновения автомобиля с электропоездом. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Электричка samsonov

«Сегодня, 6 июня, около 16:00 (время местное) на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Бердск произошло столкновение электропоезда сообщением Новосибирск-Главный — Искитим с автомобилем Honda Civic», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что водитель автомобиля получил травмы. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.